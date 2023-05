Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder, die sexuelle Übergriffe erleben, werden in der Gesellschaft häufig nicht gehört. Der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vom sexueller Missbrauch am 18. November will aufmerksam machen. Ein zunehmendes Problem: Jugendliche verbreiten kinderpornografische Bilder.

Bundesweit sind im Vorjahr die Fallzahlen sexueller Gewalt gegen Kinder um 6,3 Prozent gestiegen. Es wurden mehr als 15.500 Fälle gemeldet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik