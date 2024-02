Nicht schlecht gestaunt hat unser Leser Thimo Höffner, als er am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Westheim einen Schwarzstorch und einen Weißstorch in trauter Zweisamkeit erblickte. Das kommt in der Natur so eigentlich nicht vor.

„Das ungleiche Paar ist mir am Dienstagnachmittag auf meinem Nachhauseweg mit dem Rad von Lustadt kommend kurz vor Westheim auf einem Feld aufgefallen“, berichtet Thimo Höffner, leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Am nächsten Morgen hat er eine seiner Kameras eingepackt und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Und tatsächlich waren der Schwarzstorch und der Weißstorch noch an der gleichen Stelle. „Ich fotografiere nun schon eine ganze Weile Tiere, und mir sind auch schon hin und wieder Schwarzstörche begegnet, allerdings immer nur in Gewässernähe beim Fischen, und sie waren extrem scheu“, so Höffner. Der Schwarzstorch bei Westheim benahm sich dagegen genau wie ein Weißstorch, stocherte rund 20 Meter vom Feldweg entfernt im Boden nach Nahrung und ließ sich von den vorbeifahrenden Radlern nicht beeindrucken.

„Ich hatte ja eine ähnliche Sensation vermutet, wie es sie letztes Jahr in Lüder in Niedersachsen gab. Da hat ein Paar aus Weißstorch und Schwarzstorch tatsächlich zwei Junge großgezogen, die Graustörche genannt werden. Das hielten Experten bis dahin für ausgeschlossen, weil die beiden Arten völlig andere Lebensgewohnheiten haben“, erzählt Höffner. Es könne sich ja auch um dieses Paar aus Niedersachsen auf dem Rückflug bei einer Rast handeln, dachte er sich. Deshalb hat er seine Entdeckung auch dem Naturschutzbund (Nabu) Lingenfeld mitgeteilt. Die Antwort von Sabine Heilmann vom Nabu habe seinen Verdacht allerdings dann etwas entzaubert, so Höffner.

Nabu: Entgleister Storch

Es sei die schon die dritte Meldung innerhalb der letzten Tage, teilte Heilmann mit. „Das scheint ein etwas ,entgleister’ Schwarzstorch zu sein, der auch letztes Jahr schon mehrfach gesichtet wurde und sich absolut artenuntypisch verhält – und unter anderem mit Weißstörchen aus einem Horst bei Lingenfeld kämpferisch agiert“, schrieb Heilmann in ihrer Antwort.