Die Busse stehen weiter still: Der seit Anfang der Woche laufende Streik im privaten Busgewerbe wird verlängert. Betroffen sind weiterhin die Buslinien, die von der DB Regio Bus Mitte GmbH bedient werden: die Linien 546, 547, 548, 549, 593, 594 und 598. Der Streik soll bis einschließlich Sonntag, 24. März, jeweils ganztägig andauern. Im Landkreis Germersheim trifft das vorwiegend das Schulzentrum Wörth (IGS, Gymnasium, BBS), das Schulzentrum Kandel (IGS und Realschule plus), die Grundschulen in Kandel und Minfeld sowie die IGS Rheinzabern. Grund für den Streik ist weiterhin der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz.