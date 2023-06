Immer wieder zeigen sich Geschädigte eines sogenannten Schockanrufes beeindruckt oder eingeschüchtert. In der letzten Woche meldeten sich gehäuft Personen, die einen solchen Schockanruf erhielten, teils emotional bei der Polizei Wörth, die erneut zur Wachsamkeit mahnt.

In den jüngsten Fällen wurden den Geschädigten von einem vermeintlichen Polizeibeamten erzählt, ein naher Angehöriger hätte einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Zur Einleitung einer Not-OP müsse der Angerufene eine hohe Geldsumme vorstrecken. Die Geldsumme soll persönlich an einen Abholer übergeben werden. In allen Fällen vergangener Woche wurde die Polizei rechtzeitig informiert, sodann es zu keinem Vermögensschaden kam.