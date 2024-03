Mit einem neuen Konzept sollen Schülerinnen und Schüler und Unternehmen zusammen finden: Beim Projekt „Praktikumswoche´ schnuppern Jugendliche einen Praktikumstag in einen Ausbildungsberuf und einen Ausbildungsbetrieb rein.

Bei der „Praktikumswoche“ handelt es sich um ein innovatives und bereits in anderen Bundesländern erfolgreich durchgeführtes Projekt, wirbt Landrat Fritz Brechtel. Zur Verfügung steht dafür eine bereits erprobte und verständliche digitale Vermittlungsplattform. Landrat Brechtel unterstützt die Initiative, „denn die Plattform eignet sich gleichermaßen für große, mittelständische und kleine Ausbildungsbetriebe aller Branchen“, heiße es in einer Pressemitteilung.

Der erste Aktionszeitraum für eintägige Schupperpraktika in 2024 erstreckt sich über die Pfingstferien plus der davor sowie danach liegenden Schulwoche: 13. Mai bis 7. Juni. Eine zweite Aktionswoche findet im Herbst statt. Ausbildungsbetriebe haben die Möglichkeit, in diesen Aktionszeiträumen einzelne Schnupper-Praktikumstage in Form von Tagespraktika anzubieten, die sie in die regionale Vermittlungsplattform für den Landkreis Germersheim einstellen. Dabei entscheiden sie frei, für welche ihrer Ausbildungsberufe oder dualen Studiengänge sie einen oder mehrere Praktikumstage anbieten, an welchen Kalendertagen genau sie die Praktikumstage möglich machen können und wie viele Schüler sie je Praktikumstag aufnehmen wollen.

Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren registrieren sich ebenfalls auf der Vermittlungsplattform. Sie geben die Tage an, an denen sie die Zeit und die Möglichkeit haben, ein Tagespraktikum zu absolvieren. Dann wählen sie außerdem aus 22 Berufsfeldern aus, für welche Art von Beruf sie sich interessieren, zum Beispiel „Maschinen und Kfz“, „Verkauf und Handel“ oder „Pflege und Soziales“. Sie stellen sich selbst kurz vor und geben ihren angestrebten Schulabschluss an. Ein Algorithmus gleicht anschließend die Angebote der Unternehmen mit den Gesuchen der Schülerinnen und Schüler ab, so dass beide Seiten konkrete Vorschläge erhalten. Die Nutzung der Vermittlungsplattform „Praktikumswochen Landkreis Germersheim“ ist für Arbeitgeber sowie Schüler und Schülerinnen kostenfrei.

„Zugegeben, der Zeitplan für Pfingsten ist sportlich“, wird Maria Farrenkopf von der Kreiswirtschaftsförderung zitiert. Die Informationskampagne für Unternehmen habe schon begonnen. Gleich nach den Osterferien werden die Schulen durch das Bildungsministerium über das Projekt informiert. Auch die Kreisverwaltung werde ihrerseits die Schulen zusätzlich ansprechen sowie Jugendliche und Eltern mit Öffentlichkeitsarbeit informieren und zum Mitmachen aufrufen.

Ausbildungsbetriebe mit Sitz oder Niederlassung im Landkreis Germersheim können sich ab sofort auf der regionalen Plattform registrieren und auch ihre Tagespraktika einstellen: www.praktikumswoche.de/germersheim. Diese vorbereitete regionale Plattform gilt für den gesamten Landkreis Germersheim. Hilfestellungen, Sprechstunden-Termine und Kontaktdaten für Support sind ebenfalls auf der Plattform zu finden.

Kontakt

Wirtschaftsförderung Landkreis Germersheim, Maria Farrenkopf, Telefon 07274 53-218, Mail m.farrenkopf@kreis-germersheim.de,

Vermittlungsplattform „Praktikumswochen“: www.praktikumswoche.de/germersheim,

Hilfe und Support: Telefon 0661 97770590, E-Mail: support@praktikumswoche.de