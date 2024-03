„Vereint für Demokratie“ – unter diesem Motto sind am Samstagnachmittag rund 200 Bürger und Bürgerinnen in Schwegenheim auf die Straße gegangen. Auf dem Lindenplatz sprachen sich Vertreter von SPD, CDU und FWG für Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit aus. „Es ist unsere Pflicht, gemeinsam für unsere demokratischen Werte einzustehen“, sagte Andreas Weber von der FWG angesichts dessen, dass populistische Strömungen zunehmend an Einfluss gewinnen. In den vergangenen Wochen sind in Deutschland Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen und haben sich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen.

In Schwegenheim liefen die Teilnehmer der Kundgebung nach den Ansprachen am Lindenplatz zur ehemaligen Synagoge in den Moritz-Walther-Weg. Dort gedachten alle Besucher in einer Schweigeminute den jüdischen Mitbürgern, die in der NS-Zeit den Nazis zum Opfer gefallen sind. Während Weber die Namen von 13 Personen verlas, legten Christian Schuster (SPD) und Jürgen Wolff (CDU) unter der Gedenktafel weiße Rosen nieder.

Bildung und Aufklärung besonders wichtig

Weber sagte, dass der Kampf gegen rechte Politik heute so wichtig sei, „weil wir nicht mehr in unsere unrühmliche Vergangenheit zurück wollen, aus der wir alle gelernt haben sollten“. Unser Vermächtnis, unsere Verantwortung und unsere Hoffnung sei, dass „wir uns für ein Schwegenheim, ein Deutschland, eine Welt engagieren, in der alle Menschen gleichberechtigt und respektvoll miteinander leben können“. Damit unsere Demokratie, die von Vielfalt und dem respektvollen Miteinander lebt, gestärkt wird, sei es wichtig, Zivilcourage zu zeigen, Solidarität zu leben und politisch aktiv zu werden, sagte Weber. Ebenso wichtig seien Aufklärung und Bildung, damit Vorurteile abgebaut und Menschen für die Werte der Demokratie sensibilisiert werden.

Zum Abschluss dankte der Organisator Schuster und Wolff für „die tolle Zusammenarbeit“ sowie den Mitarbeitenden der Verbandsgemeindeverwaltung, der Polizei, Peter Becker, Oliver Geiger, Stephanie Weber, Holger Hellmann, Andreas Platz und Michael Winter für die „tolle Unterstützung“.