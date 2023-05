Jürgen Wenzel, Revierförster in der Verbandsgemeinde Bellheim, wird Ende Juli in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Sebastian Löb, der sich bereits in einer Bürgermeisterdienstbesprechung vorgestellt hat. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats Zeiskam mitgeteilt.

Dieser hat mit Kathrin Humbert (FWG) ein neues Mitglied, das Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner verpflichtete. Humbert folgt auf Steffen Hess, der aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist.