Am Montagnachmittag kam es im Hardtwald auf Höhe der Waldstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der junge Mann gegen 16.55 Uhr auf der Friedrichstaler Allee vom Stadtzentrum kommend in Richtung Norden. Beim Überqueren der L604 übersah er offenbar den aus Richtung Eggenstein kommenden Pkw einer 41-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde von dem Hyundai frontal erfasst, fiel über die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Straße geschleudert, schildert die Polizei den Unfallhergang. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt.