Am Montag, 4. Mai, wird das Rathaus der Verbandsgemeinde Lingenfeld für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Zum Schutz der Bürger und Beschäftigten sind jedoch besondere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nötig: Unter anderem darf nur eine begrenzte Anzahl Bürger hinein. Es ist Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Mitarbeiterinnen in der Zentrale regeln den Zutritt ins Rathaus und zu den Wartezonen vor den Büros. Die Aufenthalte sollen auch zeitlich aufs Nötigste beschränkt sein. Ausweise oder sonstige Unterlagen können weiterhin nach telefonischer Vereinbarung an der Pforte abgeholt werden. Das Rathaus ist erreichbar unter 06344 509-0. Die Durchwahlnummern der Sachbearbeiter finden sich unter https://client.rlpdirekt.de/public/vglingenfeld_bis/home/, Online-Services unter www.vg-lingenfeld.de