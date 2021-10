Am Ortseingang von Hördt kommend wird nicht nur nach Ansicht der Bellheimer CDU zu zügig gefahren. Schnell war sich der Gemeinderat am Donnerstag einig, dass dort etwas zur Verkehrsberuhigung getan werden muss. Laut CDU-Fraktionssprecher Thorsten Metz zeigt das Tempomessgerät an der schnurgeraden Einfallstraße teilweise Geschwindigkeiten von weit über 90 Stundenkilometern. Mit seiner Aussage, das Gerät könne wohl nur zweistellige Geschwindigkeiten anzeigen, deutete er an, dass dort möglicherweise noch schneller gefahren wird. Folglich fühlten sich Anwohner, insbesondere in den Abendstunden belästigt, wenn Fahrer ihre Fahrzeuge ortsauswärts beschleunigen oder zu schnell ins Dorf hineinbrausen. Deshalb sollen auf dem Streckenabschnitt der Hauptstraße, wo auch noch ein Kreisel geplant sei, Elemente aufgestellt werden, um den Verkehr zu bremsen – ähnlich wie in Kuhardt in Höhe der Rheinberghalle. Zunächst sollen das Provisorien sein, die nach Möglichkeit bis zur 1250-Jahrfeier „durch etwas Schickes“ ersetzt werden sollen, sagte Metz. Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) ergänzte, dass das Vorhaben noch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgesprochen werden soll. Der Beschluss für das Vorhaben fiel einstimmig.