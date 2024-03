Ein 33-Jähriger randalierte am Samstagabend in Bellheim in einem Mehrparteienhaus. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, um den 33-Jährigen aus dem Haus zu bringen, holte dieser unvermittelt mit einem Schlag gegen den Kopf eines Polizeibeamten aus. Der Randalierer wurde daher festgenommen. Während dieser Festnahme wurden die eingesetzten Beamte von dem 33-Jährigen leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand und Hausfriedensbruch.