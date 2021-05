Am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Eine 22-jährige Mercedesfahrerin fuhr in Richtung der Straße „Zur Wörthspitze.“ Dabei überholte sie einen Fahrradfahrer, der beabsichtigte, nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit dem Mercedes, wobei ein geringer Sachschaden entstand. Nachdem es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen war, fuhr der Radfahrer weg. Er wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, schlank, bekleidet mit knielangen Jeans, Turnschuhen und einer Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern. Nach aktuellem Stand blieben alle Beteiligten unverletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim, Telefon 07274 958-0, oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.