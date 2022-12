Emotional wurde es bei der jüngsten Stadtratssitzung in der Bürgerfragestunde: Der ehemalige ehrenamtliche Leiter der Musikschule, Micha Mohr, gab seine Rudolf-von-Habsburg-Plakette zurück. Diese war ihm vor 14 Jahren vom Stadtrat stellvertretend für alle Akteure der Musikschule verliehen worden. Der Umgang der Stadt mit den Dozenten der Musikschule war nun auch der Grund für die Rückgabe der Plakette. Mit den Worten „Schämen Sie sich nicht?“, begann Mohr seine kurze Rede, in der er auf die „prekäre Honorarsituation“ der Dozenten hinwies. Deren Honorare seien in den vergangenen sieben Jahren nur um zwei Prozent erhöht worden, bei den städtischen Angestellten sehe es jedoch ganz anders aus, sagte Mohr. Die Löhne für Angestellte im öffentlichen Dienst seien zum Beispiel im genannten Zeitraum um 17,69 Prozent erhöht worden, schreibt Micha Mohr auch in einem Flugblatt, das mit „Gleiches Recht für alle“ überschrieben ist. Bei der finanziellen Unterstützung der Musikschule durch die Stadt handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Mohr wünschte in der Bürgerfragestunde keine Entgegnung von Seiten der Stadt. Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) erklärte, man sei auf der Suche nach einer Lösung.