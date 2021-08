„79797“ statt „76767“: Auf den Wahlbriefen für die Verbandsbürgermeisterwahl in Hagenbach am Sonntag steht die „6“ auf dem Kopf. Der Fehler wurde beim Korrekturlesen in der Verwaltung übersehen. 2000 Wahlbriefe mit der falschen Adressangabe auf dem Rück-Kuvert wurden verschickt.

„Das war ein Fehler der Verwaltung“, redet Reinhold Kuntz nicht um den heißen Brei herum. „Beim Korrekturlesen in der Verwaltung haben einige Leute drüber geschaut“, so der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeindeverwaltung. Keiner habe den Fehler bemerkt. Etwa 2000 Wahlbriefe mit der falschen Postleitzahl seien verschickt worden, bis Dienstag waren 1700 mit Stimmzetteln bereits wieder im Wahlbüro eingetroffen.

Bekannt wurde der Fehler am Freitag. Günter Logé, bis vor kurzem ein sehr engagierter Kommunalpolitiker (Grüne), machte die Verwaltung darauf aufmerksam.

„90 Prozent der Briefwähler werfen ihren Wahlbrief direkt bei der Verbandsgemeindeverwaltung in den Briefkasten“, sagt Verbandsbürgermeister Reinhard Scherrer (SPD). Alle Briefe, die seit Freitag von Wählern angefordert wurden, seien handschriftlich korrigiert. Wegen der Wahlbriefe mit falscher Postleitzahl, die noch unterwegs sind, habe die Verbandsgemeinde mit der Post Kontakt aufgenommen, so Scherrer.

Kurier zum Verteilzentrum

Der Inhalt der Briefkästen aus Hagenbach werde im Verteilzentrum in Bruchsal sortiert. Da die falsche Postleitzahl nicht vergeben sei, können dort die Umschläge beim maschinellen Durchlauf aussortiert und in der Folge zugestellt werden. Briefe, die möglicherweise erst am Samstag im Verteilzentrum eintreffen, könnten dort von einem Kurier abgeholt werden, so der Plan von Scherrer. Wahlbriefe, die erst am Sonntag in Bruchsal ankommen, wären auch mit der richtigen Postleitzahl nicht mehr rechtzeitig im Wahlbüro eingegangen und damit unter den Tisch gefallen.

Die Verbandsgemeinde Hagenbach hat auch mit dem Büro des Landeswahlleiters Kontakt aufgenommen. „In Hagenbach ist ein Versehen passiert“, lautet die Einschätzung des stellvertretenden Landeswahlleiters, Stephan Danzer. Nun sei das Bemühen der Verwaltung groß, den Schaden zu minimieren. Nach seiner Auffassung müsse man nun schauen, wie viele Wahlbriefe noch am Montag und Dienstag eintreffen und möglicherweise wegen der Postleitzahl-Panne verspätet sind. Deren Zahl müsse man dann mit dem Wahlergebnis vergleichen: Ist der Vorsprung des Wahlsiegers groß oder ist das Ergebnis vergleichsweise knapp.

Kreisverwaltung entscheidet

Für die Entscheidung, wie es dann weitergeht, sei aber auf jeden Fall die Kreisverwaltung Germersheim als Aufsichtsbehörde zuständig, so Danzer gegenüber der RHEINPFALZ. Der Landeswahlleiter könne allenfalls beraten.

Auf diese Expertise will wohl auch die Kreisverwaltung zurückgreifen. Sie habe erst am Dienstag von der Panne erfahren, so die Kreisverwaltung. Rechtlich sei die Situation folgende: Werden bei den Wahlvorbereitungen Verstöße gegen Rechtsvorschriften festgestellt, die im Wahlprüfungsverfahren dazu führen können, die Wahl für ungültig zu erklären, so soll die Aufsichtsbehörde das Erforderliche veranlassen. Ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl nicht mehr möglich, so ist die Wahl auf einen von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Tag zu verschieben. Nach der Wahl könne jeder Wahlberechtigte innerhalb von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Bürgermeister Einspruch erheben. Über den Einspruch entscheidet die Aufsichtsbehörde, also die Kreisverwaltung.

Die Kreisverwaltung prüfe nun, in welchem Umfang bisher Wahlbriefe ausgegeben wurden und wie der Rücklauf ist, um überhaupt beurteilen zu können, um welches Ausmaß es sich handelt. Laut Aussage der Verbandsgemeinde würden lediglich noch 300 Briefe als Rücklauf fehlen. Diese könnten theoretisch noch bis Sonntag eingehen, so die Kreisverwaltung.

Die Kreisverwaltung werde in Rücksprache mit dem Landeswahlleiter gegebenenfalls ihr weiteres Vorgehen festlegen.

Kommentar

Keine Steine werfen

Wer jemals professionell Korrektur gelesen hat, wird nicht mit Steinen nach der Hagenbacher Verwaltung werfen. Aber Folgen kann der Fehler dennoch haben.

Wenn es nur nicht die „9“ gewesen wäre, seufzt der Hagenbacher Büroleiter Reinhold Kuntz. Eine „1“ oder „4“ statt der „6“ wäre jedem sofort ins Auge gesprungen. Aber das Auge ist auch nicht Schuld: Das menschliche Hirn sorgt nur allzu gerne dafür, dass wir nur das sehen, was wir erwarten und wollen. Und wenn die „6“ nun mal kopfsteht, ist sie ja immer noch beinahe eine „6“...

Aber Spaß beiseite: Welche Folgen dieser leicht zu verzeihende Fehler hat, ist heute noch nicht absehbar. Das wird vor allem vom Wahlergebnis abhängen. Je größer der Abstand zwischen den Kandidaten am Ende ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass möglicherweise fehlgeleitete Wahlbriefe an dem Ergebnis nichts ändern.

Bei knappem Abstand wird es dagegen reichlich Raum für Diskussionen geben. Entscheiden muss aber die Aufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung. Wenn deren Spruch nicht akzeptiert wird, droht eine parteipolitische Verlängerung des Wahlkampfes für die nächsten Jahre. Dann wäre es am besten, wenn ein Gericht entscheidet.