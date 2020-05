Eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern und mehrere kleine Grünflächen gerieten am Samstagnachmittag hinter dem Anglersee in Kuhardt in Brand. Grund für den Flächenbrand war laut Polizei wohl die Selbstentzündung durch Pollenflug. Pollen sind leicht entzündlich. Hohe Temperaturen und Trockenheit begünstigen dies. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim konnte den Brand löschen. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.