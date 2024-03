Zum 25. Mal verkaufen Mitglieder und Helfer der CDU in fünf Orten der Verbandsgemeinde Kandel Ostereier für den guten Zweck. Angeboten werden die Ostereier am Verkaufsstand zum Preis von 40 Cent am Karsamstag, 30. März, 7 bis 12 Uhr, in Freckenfeld (Hauptstraße 75, am Dorfbrunnen), 9 bis 13 Uhr in Kandel (Hauptstraße nahe Elektro-Schöttinger), 7 bis 11 Uhr in Minfeld (vor der Bäckerei Martin), zwischen 7 und 12 Uhr in Steinweiler (vor dem Rathaus im Hof des Bürgerhauses) und zur selben Uhrzeit in Winden (vor dem Dorfladen). Bei der Gelegenheit kann man auch mit CDU-Politikern plaudern: Der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart ist um 8 Uhr in Minfeld, um 8.45 Uhr in Freckenfeld, um 9.30 Uhr in Winden, um 10.15 Uhr in Steinweiler und um 11 Uhr in Kandel. Der Landtagsabgeordnete und Landratskandidat Martin Brandl wird ebenfalls vor Ort sein. Der Reingewinn der Aktion geht laut Hauptorganisator Norbert Knauber (CDU, Steinweiler) erneut an den Förderverein der onkologischen Abteilung der Kinderklinik in Karlsruhe. Neben Spielgeräten sollen auch Dinge gekauft werden, die im Klinikalltag benötigt, aus Haushaltsmitteln aber nicht finanziert werden können. Deshalb würden sich die Veranstalter auch über Spenden freuen, die sie ohne Abzüge dem Förderverein übergeben können.