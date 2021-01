In Knittelsheim gibt es immer wieder Bauplatz-Anfragen. Das Problem: Die Ortsgemeinde hat kein Bauland mehr. Deshalb will sie im Gebiet „Im Niedersand“ neues schaffen. Das Planverfahren läuft. Bereits vor Jahren wollte die Kommune das Baugebiet „Im Niedersand“ östlich der Ortslage verwirklichen. 2012 stellte sie das Vorhaben aber zugunsten des Baugebiets am Friedhof zurück. Aber: Schon im Januar 2017 hatte die Gemeinde ihre 19 Bauplätze dort verkauft.

Um auf landwirtschaftlich genutzten Flächen Baurecht schaffen zu können, hat der Ortsgemeinderat Knittelsheim am 30. September 2020 beschlossen, für das Gebiet „Im Niedersand“ einen Bebauungsplan aufzustellen: Ein Hektar der 1,5 Hektar großen Fläche soll bebaut werden. Somit könnten dort zwischen 20 und 25 Einzelhäuser entstehen. Grundlage dafür ist der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bellheim. In der neu geplanten Version ist die Knittelsheimer Fläche bereits für Wohnbebauung vorgesehen. Laut Sitzungsvorlage wird diese Version aber „frühestens 2023 wirksam“.

So lange will Knittelsheim nicht warten. Deshalb soll der aktuelle Flächennutzungsplan, in dem das Gelände noch als landwirtschaftliche Fläche dargestellt ist, geändert werden. Der Verbandsgemeinderat hat dafür nun einstimmig grünes Licht gegeben.