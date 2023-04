Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Bellheim hat der Gemeinderat bereits zugestimmt. In Rülzheim hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz dem am Mittwoch, 8. September, tagenden Gemeinderat empfohlen, es auch zu tun. Nämlich der Planung der Pendler-Radroute Schifferstadt-Speyer-Wörth zuzustimmen.

Die anteiligen Planungskosten für Bellheim belaufen sich auf rund 15.000 Euro, knapp 10.000 müsste Rülzheim bezahlen. Insgesamt fallen für die Anliegergemeinden im Kreis Germersheim