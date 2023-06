Am Samstag, 17. Juni, von 8 bis 15 Uhr findet zwischen der Hirsch- und Sternengasse in Ettlingen ein Papier- und Bücherflohmarkt statt. Verkauft wird laut Veranstalter alles was aus Papier ist wie Zeitungen, Zeitschriften, Kunstblätter, Sammelbilder, Musiknoten, Bierdeckel, Briefmarken. Angeschlossen ist ein Kinderflohmarkt. Anmeldungen unter: 07243 13420.