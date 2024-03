Die Ostereierfärbemaschine nimmt wieder ihren Dienst auf. Sie ist der Publikumsliebling auf dem Adamshof, der für die anstehende Osterzeit einigen Aktionen ankündigt: Am Sonntag, 24. März, geht es mit der Eierfärberei los. Von 9 bis 17 Uhr kann das traditionelle Schaufärben besucht werden. Auch der Biergarten startet an diesem Tag wieder in die Saison und es ist ein Hoffest mit verschiedenen Ständen und Aktionen angekündigt. In der Woche vom 25. bis 29. März, 9 bis 17 Uhr, gibt es dann täglich frisch gefärbte Eier. Am Karfreitag, 29. März, wird zudem das traditionelle Fischessen veranstaltet und gegen 14 Uhr wird der Osterhase mit dem Fallschirmspringen vom Himmel herab springen. Weitere Infos: www.kandel-adamshof.de.