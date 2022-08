Am Eröffnungstag der neuen Lidl-Filiale in Wörth in der Ottstraße saß Ortsvorsteher Helmut Wesper für 40 Minuten an einer Kasse. In dieser Zeit konnte er fast 700 Euro verbuchen. Zuvor war vereinbart worden, dass Lidl den von Wesper abkassierten Betrag an die Tafel Wörth und die „Flutengel Wörth“ spendet. Diese hatten beim Abriss des alten Lidl-Gebäudes die Dachziegeln abgedeckt und in das Flutgebiet an der Ahr transportiert. Lidl rundete den Betrag auf 1000 Euro auf und übergab Uschi Bisanz von der Tafel sowie Thomas Pfirrmann von den Flutengeln je einen Scheck über 500 Euro.