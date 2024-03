Die Sanierung des Tunnels an der B427 am Ortseingang von Winden ist beendet. Die Strecke soll am Freitag um 12 Uhr wieder freigegeben werden. Das teilte Bürgermeister Peter Beutel mit. Die Deutsche Bahn hatte das Eisenbahn-Viadukt saniert. Aufgrund der Arbeiten war die Unterführung seit dem 26. Februar gesperrt. Mit der Wiedereröffnung am 22. März konnte der Zeitplan genau eingehalten werden.