Für die Oldtimer-Rallye „Lions Fidelitas Classic 2023“ des Lions Club Karlsruhe, die am 7. Mai stattfinden soll, können ab sofort Meldungen abgegeben werden. Der Kurs der seit 2014 stattfindenden Wohltätigkeitsveranstaltung führt diesmal – mit Start und Ziel in Karlsruhe – durch den landschaftlich reizvollen Kraichgau. Zugelassen sind Oldtimer bis Baujahr 1990. Bei den bisherigen Rundfahrten, die stets großes Publikumsinteresse fanden, kamen 26.500 Euro an Spenden für soziale Projekte in der Region zusammen. Weitere Informationen im Internet unter www.fidelitas-classic.de