Der Abschied von Bodo Lutzke von der kommunalpolitischen Bühne lässt tief blicken. Einfach wird es auch in Zukunft nicht.

Die Kita-Affäre hat in Schwegenheim zuletzt alles dominiert, obwohl das Dorf so viel mehr zu bieten hat. Ortsbürgermeister Bodo Lutzke hat sich in der Kita-Affäre aufgerieben und verrannt, der Rückhalt schwand. Die FWG sucht jetzt einen Nachfolger. Auch die anderen Parteien könnten ermutigt sein, eine Person ins Rennen zu schicken, wenn es keinen Amtsinhaber-Bonus gibt.

Die Kandidaten-Suche wird nicht leicht: Ein Ortsbürgermeister-Amt ist fordernd, neben einem Hauptberuf eigentlich kaum leistbar und angesichts der Bürokratie teilweise wenig zufriedenstellend. Was es jetzt braucht, ist eine Person, die die Wogen glättet und bedacht und zuversichtlich nach vorne schaut.