Der Kartoffelhof Böhm und die Initiatoren der „offenen Gärten“ in Bellheim haben bereits im vergangenen Jahr Familien im Ahrtal unterstützt, teilte die Bellheimerin Kornelia Schirmer mit. Durch die Geldspenden habe man den Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen können. Große Freude bereitet habe man auch verschiedenen Familien mit einer Kiste Obst und Gemüse. Der Kartoffelhof Böhm habe das Angebot an Spenden erweitert und Kisten mit Obst und Gemüse bereitgestellt.

Aufgrund dieses großen Erfolgs soll diese Aktion im neuen Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern auch ausgebaut werden, so Schirmer. Denn im Ahrtal könnten viele Menschen mehrere Jahre lang selbst kein Obst oder Gemüse anpflanzen. Deshalb appelliert sie an die Mithilfe der Bevölkerung. Es bestehe die Möglichkeit, beim Kartoffelhof Böhm in Bellheim eine Kiste im Wert von 35 Euro zu kaufen beziehungsweise den Betrag zu spenden. Auch kleinere Spenden seien willkommen. „Diese Kisten (Obst und Gemüse) werden wir ins Ahrtal fahren und mit Hilfe der Bürgermeister in den bedürftigen Familien verteilen“, schreibt Schirmer.

Kontakt



Kartoffelhof Böhm, Telefon 07272 8604, Familie Schirmer, 07272 9297358.