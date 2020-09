Anlässlich der „Deutschen Waldtage 2020“ lädt das Forstamt Bienwald interessierte Waldfreunde zu einer besonderen Waldführung am Samstag, 19. September, Führung 1 von 10 bis 12.30 Uhr, Führung 2 von 13.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Fun Forest Park Kandel.

Seit Frühjahr erleben Forstleute einen so noch nie dagewesenen Besucherstrom in den Wald. Offensichtlich wird dies auch durch Aktivitäten, die den Wald als Erlebensraum nutzen. Waldbaden, Waldexkursionen und Waldpädagogik haben eine zunehmend größere Bedeutung. Das Forstamt weist jedoch auch darauf hin, dass der Wald „klimakrank“ ist. Dabei bringe die Trockenheit der letzten Jahre Besonderheiten mit sich, so könnten Bäume innerhalb weniger Wochen absterben. Außerdem stellen sich unter anderem die Fragen, wie ein gefahrloser Waldbesuch in Zukunft möglich ist und welche Maßnahmen sind für einen „Klimawald der Zukunft“ erforderlich sind.

Info

Die wegen Covid-19 auf 20 Teilnehmer beschränkte Führung soll auch ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen geben. Anmeldung mit der Angabe der persönlichen Daten (Namen, Anschrift) per Mail unter ruediger.sinn@wald-rlp.de Im Anschluss gibt es eine Antwort seitens des Forstamts, ob Ihre Teilnahme garantiert ist.