Jochen Butz ist neuer Regionaldirektor der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Speyer) in Lingenfeld und Neustadt. Die früher eigenständigen Regionalmärkte haben damit nun eine gemeinsame Leitung.

Der 50-jährige Butz stammt aus Lustadt verfügt dem Kreditinstitut zufolge über gut 20 Jahre Führungserfahrung und Kenntnisse in der Anlage- und Baufinanzierung sowie im Versicherungsgeschäft. Für den ausgebildeten Bankkaufmann und diplomierten Betriebswirt, der zuletzt viele Jahre lang als Regionalmarktdirektor bei der Sparkasse Südpfalz und zuvor 16 Jahre bei der VR Bank Südpfalz tätig war, sei der Wechsel zur Speyerer VR Bank ein „Heimkommen in die Genossenschaftswelt“. Butz ist somit auch für die Filialen in Lingenfeld und Römerberg zuständig.