Für den Neubau der Mensa für die Ludwig-Riedinger-Grundschule haben jetzt die ersten Erdarbeiten begonnen. Endlich, möchte man meinen, nachdem mehr als sieben Jahre über dieses Projekt beraten worden war.

Zur Erinnerung: Schon 2018 fand ein Gestaltungswettbewerb statt, aus dem das Planungsbüro Zwo/Elf als Gewinner hervorging und mit genaueren Planungen beginnen konnte. Die Kosten kletterten seit dieser Zeit gewaltig in die Höhe. Derzeit wird bereits mit Gesamtkosten in Höhe von 8,4 Millionen Euro für das Projekt gerechnet. Bisher war die Rede von 7,5 Millionen Euro. Diese Steigerung ist nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung auf enorm gestiegene Preise zurückzuführen. Coronazeiten und jetzt der Ukraine-Krieg wirkten sich auch auf die Einkaufspreise für Baumaterialien aus, sagt Andreas Reininger von der Verwaltung.

Kosten sind gestiegen

Gebaut wird nicht nur eine Mensa für die Bedürfnisse der Ganztagsgrundschule. Auch weitere Räume sollen entstehen, die für den Betrieb einer Ganztagsschule notwendig sind. Das Land erkennt allerdings nur eine Bausumme in Höhe von 1,8 Millionen Euro als förderfähig an, zahlt hierauf nur einen Zuschuss von 60 Prozent. Mit diesen 1,1 Millionen Euro, die vom Land kommen, ist es aber bei weitem nicht getan. Die Verbandsgemeinde Kandel als Trägerin der Grundschulen muss noch tief in die Tasche greifen, um dieses Projekt zu stemmen. Die Erdarbeiten sind jetzt der erste Schritt. Der Parkplatz an der Stelle, wo früher das Gebäude für das Finanzamt stand, muss aufgehoben werden. Auch wird eine Zufahrt zwischen Kirchgasse und Marktstraße geschaffen, damit dies für die Anlieger, die bisher über den Parkplatz an die rückwärtigen Eingänge ihrer Grundstücke gelangen konnten, auch während der Bauphase und danach dies wieder möglich sein wird.

Vorsicht bei Erdsonden

Bei den Erdarbeiten müssen auch vier von 16 Erdsonden, die im Bereich des geplanten Neubaus liegen, beachtet werden. Sie versorgen die Wärmepumpen für die Grundschule und die Stadthalle. Durchgeführt werden zunächst alle erforderlichen Erdarbeiten. Sie sollen bis zum Juni hin abgeschlossen sein. Die Ausschreibungen für den Rohbau werden demnächst vorbereitet.