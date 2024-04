Johanna Kühlwein eröffnete Anfang April ihr Modegeschäft „Impressionen – Mode & Accessoires“ in Kandels Hauptstraße 67 B. In dem Gebäude war ehemals „Sempre Moda“ zu finden.

Johanna Kühlwein eröffnete Anfang April ihr Modegeschäft „Impressionen – Mode & Accessoires“ in der Hauptstraße 67 B. In dem Gebäude war ehemals „Sempre Moda“ zu finden. Kühlwein hat bereits über ein Jahrzehnt ein eigenes Modegeschäft in Bellheim geleitet. In ihrem neuen Laden gibt es laut Mitteilung eine Auswahl an Frauenmode bis Größe XL/42, wobei die meisten Kleidungsstücke in Größe M/38 erhältlich sind.

Info

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.