Der Zonta Club Speyer-Germersheim hat ein neues Biennium begonnen. Ab Juni 2020 bis Juni 2022 hat Astrid Ingendaay-Hermann die Präsidentschaft übernommen, Vizepräsidentin ist Hannelore Gabel-Monka. Weitere Vorstandsmitglieder sind Dr. Ursula Schackert-Blender (zweite Stellvertreterin), Prof. Dr. Sabina Matter-Seibel (Clubsekretärin und Schriftführerin), Birgit Janson (Rechnerin), Monika Schäf und Regina Sauer (Clubmeisterinnen). Eröffnet wurde das Biennium mit zwei Aktionen. In Speyer unterstützt der Club das Kiwanisprojekt „Lebensmitteltüten für Kinder“ mit zunächst 1000 Euro. In Germersheim erhalten vier alleinerziehende Studentinnen, die durch die aktuelle Corona-Pandemie ihre Jobs verloren haben und dadurch in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind je 500 Euro.