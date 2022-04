Rechtzeitig zum Frühlingsanfang konnte von einem Team ehrenamtlicher Helfer eine neue Unterstellhütte und die vierteilige Sitzgruppe mit Tisch an der idyllisch am Waldrand mit freier Sicht auf Ottersheim gelegenen „Bärenruhe“ fertig gestellt werden. Die Materialkosten trug die Ortsgemeinde.

Ortsbürgermeister Gerald Job bedankte sich bei den beteiligten freiwilligen Helfern Ludwig und Martin Lutz, Paul und Peter Kreiner, Hubert und Rainer Job, Ralf und Robert Hilsendegen, Jörg Keipert, Carsten Carius und Christian Kröper für das gelungene Werk, das für die kommenden Jahre seinen Bestimmungsort gefunden hat. Sein Dank galt auch dem 92-jährigen Zimmermann Herbert Merdian für die fachmännische Unterstützung. Auf- und zusammengebaut wurde die Unterstellhütte im Rosenhof und dann mit Hilfe eines Teletrucks und einem Anhänger zur „Bärenruhe“ transportiert. Dort ersetzt sie das alte und inzwischen marode Schmiedehäuschen, das bei der 1200-Jahrfeier der Gemeinde Ottersheim einen Teil des Festzuges bildete und später über Jahre an das ehrbare Schmiedehandwerk in Ottersheim erinnerte.

Niemand weiß genau wann sich erstmals Ottersheimer Rentner im Gemeindewald zu einem Treff zusammenfanden. Die Ortschronik berichtet dazu, dass sich seit den 1970er-Jahren recht zwanglos mal mehr oder weniger Senioren in der „Bärenruhe“ einfanden, um in freier Natur Gemeinsamkeit und Freizeit zu verbringen. Inzwischen ist die „Bärenruhe“ auch ein Haltepunkt für Radfahrer und Wanderer geworden. Voll des Lobes waren bereits die ersten Besucher über die neu gestaltete „Bärenruhe“, die sich als Treffpunkt in freier Natur anbietet.