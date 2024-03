Zum Familientag lädt der Naturschutzbund (Nabu) der Verbandsgemeinde Lingenfeld Naturfreunde am Samstag, 9. März, 10 bis 14 Uhr, auf die Nabu-Streuobstwiese am Umspannwerk zwischen Lingenfeld und Schwegenheim (rechte Seite) ein. Bei der Aktion sollen Benjes-Hecken gepflegt, Obstbaumstämme geweißelt, Baumscheiben der Jungbäume freigestellt, an der Obstbaum-Schnitttechnik gearbeitet und neue Nisthilfen für Vögel und Wildbienen aufgehängt werden. Zudem bietet Jugendwart Stephan Sell kleine Naturschutzaktionen und Spiele für Kinder in Begleitung der Eltern an. Und es gibt auch ein gemeinsames Mittagessen. Neben Werkzeugen wie Ast- und Rebscheren, Handsägen, Gartenharken sowie Handschuhen sollen die Teilnehmer auch Teller, Bestecke und Trinkgefäße mitbringen. Bei schlechtem Wetter fällt die Aktion aus. Um planen zu können, sollen sich Interessenten anmelden: E-Mail nabu.lingenfeld@nabu-rlp.de oder Telefon 0157 38995063 (Joachim Häußler).