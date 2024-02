Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fasnachter, die von einem Umzug zurückkommen, fahren noch eine Runde durchs Dorf. Die Polizei schreitet ein, die Gruppe feiernder Menschen löst sich auf. In sozialen Medien entwickelt sich eine bissige Diskussion darüber. Was war am Fasnachtssonntag los?

In Hatzenbühl gibt es zwei Faschingsvereine. Dass die Straßenfasnachter auf dem Nachhauseweg von einem größeren Umzug noch durch ihren Heimatort fahren, sei seit bestimmt 20 Jahren