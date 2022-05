Zwei Radfahrer sind am Dienstagmittag auf dem Radweg entlang der Schnabel-Henning-Straße in Bruchsal zusammen gestoßen. Da es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Zeugen. Eine 56-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike den Radweg in Richtung der B35, ein Rennradfahrer kam ebenfalls an den Überweg. Dieser fuhr wohl relativ zügig um noch das Grünlicht der Fußgängerampel zum Überqueren zu nutzen. Die beiden Radler kollidierten noch auf dem Radweg, die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch verzichten beide Radfahrer einvernehmlich auf einen Personalienaustausch und die Unfallaufnahme. Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass eine polizeiliche Unfallaufnahme wichtig gewesen wäre. Die Polizei sucht nun den Rennradfahrer und weitere Zeugen des Vorfalls. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.