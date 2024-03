[Aktualisierung: 10.25 Uhr] Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus konnte am Sonntag in Freckenfeld eine 71-jährige Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Nun wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter zur Klärung der Brandursache eingesetzt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau am Montagmorgen mit Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache bringen

Der Alarm war am Sonntag um 11.52 Uhr ausgelöst worden. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kandel waren mit 90 Kräften und 16 Fahrzeugen in der Hauptstraße im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Da das betreffende Haus, ein Neubau, in zweiter Reihe steht, war die Zufahrt kompliziert.

Außerdem kam eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Wohnung der verstorbenen Seniorin brannte vollständig aus. Die anderen Wohnungen sind derzeit ebenfalls nicht bewohnbar. Die Schadenhöhe ist ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro zu beziffern.