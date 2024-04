Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in den Nächten zwischen Freitag, 19., und Mittwoch, 24. April, zu Einschränkungen und Zugausfällen. Betroffen sind die Linien S5 und S51 zwischen Karlsruhe, Wörth und Germersheim.

Für die Fahrgäste wird in den einzelnen Bauphasen, wenn die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt ist, mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) dazu. Fahrgäste werden gebeten, dann auch die entsprechenden Aushänge zu beachten. Zu Zugausfällen kommt es auf den Linien S5 und S51 zwischen Wörther Bahnhof und dem Badepark sowie in Germersheim in der Nacht von Freitag, 19. April, ab 22 Uhr, bis Samstag, 20. April, 4 Uhr. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Außerdem kommt es zu Einschränkungen auf der Linie S51 zwischen Wörther Bahnhof und Germersheim.

In der Nacht von Freitag, 19. April, auf Samstag, 20. April, entfällt die Stadtbahnverbindung zwischen Germersheim und Karlsruhe Rheinbergstraße. Busse fahren zwischen Germersheim und dem Bahnhof Wörth. Zu Zugausfällen kommt es auf der Linie S51 zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim auch in der Nacht von Samstag, 20. April, ab 22.30 Uhr, auf Sonntag, 21. April, 4 Uhr. Auch hier verkehren laut DB Busse. Zu Zugausfälle kommt es auch zwischen Karlsruhe und Wörth in den Nächten von Montag, 22. April, bis Mittwoch, 24. April. In der Nacht von Montag, 22. April, auf Dienstag, 23. April, endet und beginnt die Linie S5 ab etwa 23 Uhr in Wörth.

Info

avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft