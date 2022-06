Auf einem Radweg entlang der Bahnlinie Wörth hat ein Unbekannter mit einem Kanister Öl verteilt. Laut Polizei machte ein Zeuge die Beamten am Samstagnachmittag auf die Ölspur aufmerksam, die dich über den gesamten Radweg in der Verlängerung der Zügelstraße verteilte. Im Grünstreifen fanden die Beamten einen Kanister. Deshalb gehen sie davon aus, dass der Täter das Öl absichtlich ausgeschüttet hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Inspektion Wörth in Verbindung zu setzen (07271/9221-0, piwoerth@polizei.rlp.de). Die Reinigung des Radwegs wurde laut Polizei veranlasst.