Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 23 Jahren sind wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Bereits seit dem Frühsommer dieses Jahres standen die nun Inhaftierten in der Germersheimer Innenstadt unter Beobachtung.

Im Fokus der Observationen standen einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landauer Staatsanwaltschaft und der Germersheimer Polizei zufolge insbesondere die Parkanlage im Bereich des Fachmarktzentrums.