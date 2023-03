Corona-Tests vor jeder Probe bis in den Herbst, Proben, Veranstaltungen und Treffen im Freien: Trotz Corona ist es dem Weingartener Musikverein St. Michael gelungen, das Vereinsleben im vergangenen Jahr wieder zu aktivieren und sogar einen „impulsiven Neustart“ hinzulegen. So heißt nämlich das 2022 initiierte und sich noch in der Umsetzung befindliche Projekt, bei dem laut Vorsitzendem Stephan Weis unter anderem die Internet-Homepage erneuert, ein neues Vereinslogo entwickelt, Konzerte veranstaltet und an der Grundschule Musikinstrumente vorgestellt werden. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, lädt der Verein zum Jahreskonzert, und tags darauf, am 29. Mai, zum „Pfingstival“ ins Zelt am katholischen Pfarrheim ein. Von 7. bis 9. Juli wollen die Musiker ihre Musikfreunde in Altheim am Bodensee besuchen. Und vom 22. bis 24. September ist eine Jugendfreizeit geplant.

Teil-Neuwahlen



Zweite Vorsitzende: Anke Schuster; Schriftführerin: Miriam Weis; Beisitzer: Ralf Siedorf. Kassenprüfer: Werner Krebs, Ellen Purpur.