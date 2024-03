Ein Teilbereich der Mobilstraße muss aufgrund von Straßenschäden saniert werden. Die Arbeiten finden vom 2. bis 5. April in zwei Bauabschnitten statt. Im ersten Bauabschnitt werden die Schäden im Asphalt vor dem Kreisverkehr behoben. Hierfür ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn notwendig. Da es sich um einen Arbeitsbereich von zirka 13 Metern Länge handelt, wird der Verkehr mittels Ampeln geregelt. Die Lichtzeichenanlagen werden sowohl in der Mobilstraße von der Firma Nuss kommend sowie von der Firma Daimler kommend aufgestellt. Dieser Bauabschnitt soll am 4. April beendet werden. Das teilte die Stadt Wörth jetzt mit.

Im zweiten Bauabschnitt werden die Schäden unmittelbar vor dem Kreisverkehr behoben. Auch hier ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn notwendig. Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich am 5. April abgeschlossen. Aufgrund der geringen Länge des Arbeitsbereiches ist die Aufstellung einer Lichtzeichenanlage nicht notwendig. Der Vorrang wird durch Verkehrszeichen geregelt. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt.