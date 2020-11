Am Freitag wurde die Stiftung für Ökologie und Demokratie (Rülzheim) für ihr Projekt „KlimawandelAnpassungsCOACH.RLP“ in der Kategorie Vereine/Stiftungen als einziges Projekt aus Rheinland-Pfalz mit dem „Blauen Kompass“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand bei der Konferenz zum Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) statt.

Mit diesem 3-jährigen Projekt coacht die Stiftung 15 Kommunen in Rheinland-Pfalz im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel. Mit dem bundesweiten Wettbewerb werden die besten Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel prämiert. Der Preis, bestehend aus einer Urkunde und einer Stele, wurde durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze und dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Prof. Dr. Dirk Messner, an den Vorsitzenden der Stiftung für Ökologie und Demokratie, Hans-Joachim Ritter, überreicht. Die Veranstaltung wurde aufgrund von Covid-19 digital durchgeführt.

Für den Preis haben sich 160 Projekte zur Klimawandelanpassung aus ganz Deutschland beworben. Aus diesen wurden 15 Projekte nominiert. Neben den drei Jurysiegern wurde ein vierter Preis über ein Online Voting als Publikumspreis vergeben. Der Stiftungsvorsitzende Ritter dankte der Jury für die wichtige Auszeichnung, mit der auch die Arbeit des gesamten Netzwerkes, vor allem des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen in Trippstadt, gewürdigt worden sei. Die Stiftung habe sich über die Auszeichnung sehr gefreut. „Wir sind überglücklich, einen solch renommierten Preis gewonnen zu haben. Die Auszeichnung ist eine tolle Wertschätzung für unser Projekt“, zeigte sich Ritter hocherfreut. Christian Kotremba bedankt sich bei den Projektteilnehmern „Wir haben den Preis als Team gewonnen.“ Großer Dank gehe an die Modellkommunen, die hervorragendes Engagement zur Klimawandelanpassung gezeigt haben und an die zahlreichen Projektpartner.

Das Forschungsprojekt konnte seit seinem Start am 1. April 2018 15 Kommunen von Ortsgemeinden, über Verbandsgemeinden, Städten bis Landkreisen in Rheinland-Pfalz auf dem Weg zur Klimawandelanpassung begleiten und beraten. Über 100 Maßnahmenvorschläge zur Klimaanpassung wurden mit Politik, Verwaltung und Bürgern ausgearbeitet und zum Teil bereits umgesetzt. Das Projekt trage somit zu einer ausgeprägten Sensibilisierung zur Klimawandelanpassung im Land bei.