Nachdem 98 Prozent der erforderlichen Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Sondernheim abgeschlossen sind, haben am Mittwoch, mit nur einer Woche Verzögerung, die Einblasarbeiten der einzelnen Glasfaserleitungen zu den Gebäuden begonnen. Hierzu müssen nach Mitteilung der Stadtverwaltung teils nochmals kleinere Arbeiten in den Gehwegen und direkt an den Gehweg liegenden Gebäuden stattfinden, um die Leerrohre zu verlegen.

„Wir sind sehr froh darüber, dass es jetzt endlich mit den Einblasarbeiten der Glasfaser losgeht“, wird Bürgermeister Marcus Schaile in der Pressemitteilung zitiert. Seit Juni 2023 baue die Deutsche Glasfaser das Glasfaser-Netz in Sondernheim aus. Schaile erwartet, dass schon bald die ersten Kundenanschlüsse aktiviert werden. Abschließend müssten neben Restarbeiten an Gehwegen und Straßen noch kleinere Nacharbeiten an den Oberflächen vor den Endabnahmen der sogenannten DP-Bereiche (Unterverteiler) erledigt werden.