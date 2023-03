Ein Feuerwehreinsatz und vermutlich mehrere Tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes am Samstagvormittag. Gegen 10.30 Uhr brannte eine frei stehende Lagerhalle in Neupotz. Ursächlich dürften Holzsägearbeiten gewesen sein, bei welchen sich erst Sägespäne entzündeten und im weiteren Verlauf gelagertes Holz und Teile der Lagerhalle in Brand gesetzt wurden, heißt es im Polizeibericht. Durch das schnelle Einschreiten der Nachbarschaft und der Feuerwehr konnten der Brand schnell gelöscht und größere Schäden verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.