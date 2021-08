Eine Störung im Netz der Pfalzwerke sorgte am Dienstagmittag in mehreren Orten für Stromausfall. Nach Angaben der Pfalzwerke Netz AG gab es um 15.43 Uhr Probleme in ihrem 20-Kilovolt-Netz. Betroffen waren Teile von Bellheim, Heiligenstein, Hördt, Lingenfeld, Lustadt, Mechtersheim. Schwegenheim, Sondernheim, Westheim und Weingarten. Zwischen zwei und 37 Minuten bleiben die Orte ohne Strom. Die Mitarbeiter der Pfalzwerke stellten nach Angaben des Unternehmens die Versorgung schnellstmöglich wieder her.