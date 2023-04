Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Friede, Freude, Sonnenschein und entsprechend viele Menschen. Eigentlich alles, was an einem frühlingshaften Sonntagnachmittag am Rhein erwartet werden durfte, war zu sehen. Was allerdings fehlte, das waren die Masken. Denn seit Samstag gilt für Ufer und Rheinpromenade sowie grundsätzlich alle Kinderspielplätze im Kreis die Maskenpflicht.

Der von der S-Bahn-Halstestelle aus auf der Germersheimer Rheinpromenade eintreffende Beobachter staunt. Denn weit und breit ist tatsächlich niemand zu sehen, der eine Maske trägt. Nur