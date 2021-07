Bei Reinigungsarbeiten an der Alb machten Bauhofmitarbeiter am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr einen erschreckenden Fund. Sie meldeten der Polizei, dass sie in der Innenstadt unterhalb des Mühlenwehrs, eingekeilt in Treibholz, womöglich eine Leiche gesichtet haben. Zunächst sei noch unklar gewesen, ob es sich bei dem Fund tatsächlich um einen menschlichen Körper oder vielleicht eine Puppe handelt, teilt die Polizei mit. Gegen 11 Uhr war dann klar, dass es keine Puppe ist. Die Bergungsarbeiten waren schwierig und dauerte gut 45 Minuten. Bei der Leiche handelt es sich um eine männliche Person mittleren Alters. Dem Zustand nach sei von einer „längeren Liegezeit“ auszugehen. Die Identität ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt, ebenso der Hintergrund des Todes.