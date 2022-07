Mit dem eActros und dem eEconic rollen inzwischen zwei eTrucks im Lastwagenwerk Wörth vom Band. Eine wichtige Frage ist dabei vor allem im Fernverkehr die Reichweite der batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge. Am Montag wurde nun ein großer Ladepark in Betrieb genommen. Am sogenannten eTruck Charging Park können Kunden Ladesäulen und Ladekonzepte verschiedener Hersteller testen und mit den Experten von Mercedes-Benz Trucks vor Ort Ladelösungen für ihre Anwendungsfälle erarbeiten, heißt es in der Pressemitteilung. Der Ladepark wurde in den vergangenen Monaten in Kooperation mit Netze BW Sparte Dienstleistungen errichtet.

Der eTruck Charging Park verfügt zunächst über sechs Ladesäulen verschiedener Hersteller mit Leistungen zwischen 40 kW und 300 kW. Die Möglichkeiten einer effizienten Stromversorgung der Ladesäulen soll eine Photovoltaik-Anlage auf der Überdachung des Ladeparks samt stationärem Speicher zeigen.