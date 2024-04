Sechs Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Landrat Fritz Brechtel (CDU) und stellen sich am 9. Juni zur Wahl. Diese sind – in alphabetischer Reihenfolge – Martin Brandl (CDU), Volker Hardardt (Freie Wähler), Barbara Christina Merz (Grüne), Bernd Schattner (AfD), Nicolas Schwarz (Die Partei) und Ziya Yüskel (SPD). Die RHEINPFALZ wird die einzelnen Kandidaten in den kommenden Wochen in Porträts vorstellen.