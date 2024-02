Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ lädt das Bündnis für Demokratie in der Verbandsgemeinde Bellheim zu einer Kundgebung ein. Diese findet am Freitag um 17.30 Uhr vor dem Rathaus Bellheim in der Schubertstraße 18 statt. Zu dem Bündnis gehören die evangelische, katholische und neuapostolische Kirchengemeinde in Bellheim, die vier Fraktionen des Verbandsgemeinderates und der Helferkreis Migration, sagte Verbandsbürgermeister Gerald Job gegenüber der RHEINPFALZ. Auch der Arbeiterverein habe sich schon für Freitag angekündigt. „Wir sind offen für alle, die sich für die Demokratie einsetzen“, sagt Job und hofft auf großen Zuspruch aus der Bevölkerung.