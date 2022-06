222 Jugendliche und Erwachsene haben sich allein in Germersheim zum diesjährigen Stadtradeln angemeldet. Vor dem Weißenburger Tor startete am Mittwochnachmittag die Aktion, an der erstmals alle Kommunen und viele Schulen im Landkreis teilnehmen. „Wir radeln nun alle im gleichen Zeitraum, nämlich 21 Tage lang, komplett CO2-frei für ein besseres Klima“, sagte Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile vor der Auftaktfahrt. Beim Stadtradeln sollen Menschen im Alltag auf das Fahrrad – auch das E-Bike ist gern gesehen – umsteigen, so dass unterm Strich möglichst viele Kilometer zusammenkommen. Beim letzten Mal habe eine Über-80-jährige Frau mehr als 900 Kilometer geradelt. Sie sei ein tolles Vorbild, um kräftig in die Pedale zu treten. Bis 21. Juni bieten viele Gemeinden außerdem Fahrtrainings, Rallyes, Feierabendtouren und andere Aktionen rund ums Fahrrad an. Die ersten gemeinsamen Kilometer auf dem Sattel machten am Mittwoch Touristiker, ADFC-Vertreter Klimaschutzmanager und einige Bürgermeister aus dem Kreis: Es ging den Rhein entlang nach Hördt und wieder zurück. Die Veranstaltungen bündelt der Kreis auf seinem Klimaschutzportal. Anmeldungen sind hier möglich. Am frühen Mittwochabend hatten sich bereits 1988 Radler im Landkreis in 210 Teams registriert.